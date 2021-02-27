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بمشاركة 3 منظمات دولية.. “الوطني لمكافحة الأمراض” يجهز حملة التطعيم ضد كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اجتماعها الأول، أمس السبت، بقاعة اجتماعات فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة ، وذلك للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد  .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ترأس الاجتماع  بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز وبحضور أعضاء اللجنة التسييرية وبمشاركة مندوبين كلا من   مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، و مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا، ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا .

واستعرض الحاضرين الوضع الوبائي الحالي في ليبيا وكذلك الاطلاع على خطة العمل والاشراف علي الحملة ، والاطلاع علي التقارير الخاصة بتقييم الحلقة الباردة في ليبيا ، وكذلك الاتفاق على إعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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