بمشاركة 3 منظمات دولية.. “الوطني لمكافحة الأمراض” يجهز حملة التطعيم ضد كورونا

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اجتماعها الأول، أمس السبت، بقاعة اجتماعات فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سوق الجمعة ، وذلك للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد .

وبحسب إيجاز صحفي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ترأس الاجتماع بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز وبحضور أعضاء اللجنة التسييرية وبمشاركة مندوبين كلا من مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، و مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا، ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا .

واستعرض الحاضرين الوضع الوبائي الحالي في ليبيا وكذلك الاطلاع على خطة العمل والاشراف علي الحملة ، والاطلاع علي التقارير الخاصة بتقييم الحلقة الباردة في ليبيا ، وكذلك الاتفاق على إعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا .