عضوات في لجنة الحوار يطالبن الأمم المتحدة بالكشف الفوري عن تقرير الخبراء لمجلس الأمن

أصدرت 6 عضوات من لجنة الحوار السياسي بيانًا يطالب البعثة الأممية بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء بشأن مزاعم الرشاوى والفساد خلال الحوار، وجاء في البيان الذي تحصلت قناة ليبيا على نسخة منه :

نحن عضوات لجنة الحوار السياسي ممن طالتهم تهم غير مسئولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم ، نتقدم بطلب لمكتب بعثة الامم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الامن للرأي العام و ذلك لوضع حد للاشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها و تطالنا شخصيا ؛ مع بعض الاعضاء الاخرين و بشكل ظالم وغير مسئول يطعن في نزاهتنا و شرفنا بغية تشويهنا بشكل مجرد من القيم و الاخلاق من قبل اشخاص و صفحات تجردوا من كل الاصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فينا، و لن نقبل الا باتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية ضدهم من قبلنا كما نطالب البعثة كمسئول ومتابع بحرص لهذا المسار السياسي المهم والذي يدفع باتجاه استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإبعاد شبح الحرب والذهاب بها للاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي مع نهايات العام وحلول ذكرى استقلالها في ديسمبر 2021. وايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة و القانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا والتي تضعنا علي مفرق طرق بين سلام وإستقرار أو حروب ودمار.. حفظ الله ليبيا و تقبلوا فائق الاحترام .

د.سلوى فوزي الدغيلي

د. سلطنة مسعود المسماري

د. أم العز علي الفارسي

أ. آمال بوقعيقيص

أ.فاطمة الزهراء أحمد لنقي

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