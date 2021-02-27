المحاصصة والحقائب السيادية أبرز مشاكل الحكومة الجديدة

تحديات عدة تواجهها حكومة الجديدة ، أبرزها العدالة في توزيع الحقاب الوزارية بما يرضي كافة مكونات المشهد السياسي ، والقدرة على تحقيق التوازنات السياسية والجهوية والمناطقية، وتجاوز ضغوط مراكز النفوذ وأصحاب المصالح، ثم نيل ثقة مجلس النواب ، وصولاً إلى كسب القبول الشعبي.

كل الأطراف تبدو متأهبة في انتظار الإعلان عن التشكيل الحكومي الذي سيكون مصغراً، وفق تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة،وتنفيذاً لتوصيات دولية، سبق وأن عبر عنها السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، والذي سيرتبط بمبدأ المحاصصة.

الدبيبة كان قد أكد أن حكومته ستكون حكومة وحدة وطنية للم شمل جميع الليبيين، وستشكل من ممثلين عن جميع المدن وهدفها توحيد الشعب، وهو ما يبدو أمراً صعب المنال، لعدة اعتبارات، منها التوازنات الديمغرافية والثقافية والقبلية التي لا يمكن تحديدها بتقسيم الدوائر الحاصل على أساس جغرافي، والتأثير الفعلي للوجاهة الاجتماعية بدل الكفاءة العلمية والخبرة العملية، وإمكانية تهميش دور المرأة والشباب، إضافة إلى الصراعات الموجودة بين النواب أنفسهم بسبب اختلاف انتماءاتهم ومرجعياتهم الجهوية والسياسية والعقائدية وحساباتهم المصلحية.

أبرز تحد أمام الدبيبة سيكون توزيع الوزارات السيادية بشكل يرضي مختلف الأطراف، حيث إن اختيار وزير للداخلية من المنطقة الغربية،لابد أن يقابله اعتماد وزير للدفاع من المنطقة الشرقية، والعكس صحيح، على أن يكون وزير العدل من المنطقة الجنوبية،

لكن في غياب الدولة المركزية القوية القادرة على فرض خياراتها من خلال سلطة تنفيذية فاعلة، سيجد الدبيبة نفسه أمام محظورات تبيحها الضرورات، كالرفع من عدد الحقائب الوزارية بشكل يتجاوز بكثير العدد المتفق عليه، والعمل بمنطق الترضيات ضمن الإطار الضامن لنيل ثقة مجلس النواب.

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