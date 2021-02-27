النجار يؤكد أن حملة التطعيمات القادمة ستضع نهاية لجائحة كورونا

أكد مدير مركز مكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، السبت، إن حملة التطعيمات القادمة ستضع نهاية لجائحة كورونا.

وقال النجار في تصريح صحفي عقب اجتماع للأطراف المعنية بالحملة، أن المطلوب من المواطنين هو التعاون ومن الجهات المتولية شراء لقاحات كورونا الإسراع في إحضار الجرعات لبدء هذه الحملة التي ينتظرها الناس كلهم.

وأشار النجار إلى أن اللجنة التسييرية المشكلة للإشراف وتنفيذ الحملة عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثل عن كل الجهات ذات العلاقة بما فيها منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف النجار أن اللجنة بصدد وضع خطة فنية لتنفيذ حملة التطعيم ضد كورنا كاملة بكل جوانبها، بما فيها الميزانية التقديرية لتنفيذ هذه الحملة، ومناقشة كل الجوانب الفنية المتعلقة بها، بما فيها منظومة التسجيل التي سيجري إطلاقها في القريب العاجل، والتي من خلالها سيسجل كل مواطن للتطعيم.

وتابع النجار أن منظومة التطعيمات وظيفتها ترتيب أولويات الناس المطلوبة للتطعيم وتوجيههم إلى مركز للتطعيم، وأن فيها كل المعلومات التي تتعلق بالمواطنين الذين يريدون التطعيم، لافتًا إلى أن هناك خطة لتوزيع التطعيمات لتغطية كل البلديات في ليبيا من خلال الدائرة الباردة وأيضًا مجموعة الدائرة الباردة لتلبية النقص وتوفير الدعم بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي ومساعدة فنية من منظمة الونيسيف.

وأكد النجار أنه سيجري مناقشة الحملة الإعلامية وحملة التواصل، لافتا إلى أنه سيكون هناك توضيح كامل للمواطنين بكل السلبيات والإيجابيات، مبينًا أن المواطن قبل تطعيمه ستكون لديه معلومات واضحة جدا على هذا التطعيم دون لبس وأن أسئلته مجاب عليها، حسب تعبيره.

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