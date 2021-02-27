دير شبيغل: انخراط ألمانيا وفرنسا في ليبيا جعل الوضع أسوأ

نقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، تأكيدها أن انخراط ألمانيا وفرنسا في ليبيا جعل الوضع على الأرض أسوأ وأتى بنتائج عكسية.

وقالت المجلة إن فرنسا على وجه الخصوص هي من راهن على قدرة أوروبا على التأثير في الصراع الليبي.

وأضافت المجلة نقلا عن مؤسسة العلوم والسياسة أن التدخل الألماني في ليبيا ظل بلا أفكار أو مبادرات، حيث ساهمت برلين في استضافة الاجتماعات لحل الأزمة الليبية لكنها لم تضع أي اقتراح تحكيم جاد موضع التنفيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24