الشارف: زيارة المجلس الرئاسي للجنوب خطوة مهمة للم الشمل

أشاد عضو مجلس النواب أحمد الشارف بزيارة المجلس الرئاسي الجديد إلى مدينة سبها جنوب البلاد.

وقال الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنها خطوة مهمة للم الشمل وتوحيد الصفوف.

ودعا عضو مجلس النواب إلى التركيز على ملف جائحة كورونا جنوب البلاد بتوفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الصحي، وضرورة العمل على إيجاد حل لتردي الوضع الاقتصادي والبنية التحتية، فضلاً عن أهمية بحث تأمين الحدود الجنوبية لليبيا ومحاربة الجريمة المنظمة وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وعن الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيلته الوزارية، كشف الشارف عن أن تشكيل الحكومة لابد أن يتم وفق مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي التي توجت بإعلان القاهرة.

وأكد ضرورة تقسيم الوزارات بالثلث على أقاليم برقة وطرابلس وفزان، منتقداً إقصاء رئيس الحكومة الجديدة لقبائل مؤثرة في جنوب ليبيا.

وشدد الشارف على ضرورة وجود تمثيل عادل للقبائل المؤثرة جنوب البلاد، أسوة ببقية القبائل والمكونات الأخرى.