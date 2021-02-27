3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في درنة

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، الأحد، تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد».

وفي نشرته اليومية المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أكد المركز عدم تسجيل أية حالات إصابة بالفيروس، مع تسجيل ثلاث حالات شفاء، ليقتصر إجمالي الحالات المتواجدة به على حالة واحدة فقط.

– درنة تسجل 17 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير

وخلال شهر يناير الماضي، أحصى مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة 17 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد إجراء تحليل لـ66 مسحة عبر جهاز «Pcr»، حيث تبين سلبية نتائج 57 عينة.

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