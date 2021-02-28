“الليبية للإعلام” تعلن قرب الإفراج عن مراسل قناة الغد

أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام، أنها تابعت باهتمام حادثة اعتقال زياد الورفلي مراسل قناة الغد في طرابلس، الذي اختفى مساء الخميس الماضي، بعد حضوره المؤتمر الصحفي للسيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، والذي عُقد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس.

وأضافت المؤسسة في إيجاز صحفي، تُطمئن المؤسسة حسب المعلومات المتوفرة لديها أسرة زياد وزملاءه في قناة الغد إلى سلامته وقرب الإفراج عنه، فإنها تُهيب بكل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا بضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا، والحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة من المؤسسة الليبية للإعلام، والإدارة العامة للإعلام الخارجي، علماً بأن المراسل المذكور يعتبر منتحل صفة لعدم حصوله على الإذن المطلوب واللازم للعمل بالطرق القانونية المحددة.

وأهابت المؤسسة، بكافة السلطات السيادية والسياسية والمؤسسات العاملة ضمن السيادة الوطنية للدولة الليبية والسياسيين الليبيين، بالالتزام بالتنسيق معها ومع الجهات المختصة قبل إجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، حرصاً على هيبة الدولة وشخوصها الإعتباريين، وقطعاً للطريق على أعمال ومحاولات وممارسات الإساءة إلى ليبيا ومكانتها، ومنعاً لتسلل غير المرخص لهم بممارسة العمل الإعلامي إلى الفعاليات الرسمية مما يسيء إليها.