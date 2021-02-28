يوسف الفارسي: توجد محاولات لابتزاز الدبيبة وإعادة تدوير الوجوه السابقة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي، إن زيارة المجلس الرئاسي إلى الجنوب يأتي في إطار التفاهمات التي تم التوافق عليها للوقوف على مشكلات واحتياجات الأهالي وسبل حلها، خصوصاً أن المنطقة تعاني من انعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية.

وأشار الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن السلطة الجديدة منذ انتخابها من ملتقى الحوار السياسي تقوم بتحركات مكثفة لعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خريطة الطريق والأزمات الكبرى، ومنها الوضع العسكري ومشكلات المواطنين الذين يعانون منها.

وأوضح الأكاديمي أن الوضع السياسي الليبي متأزم، في ظل محاولات بعض النواب لابتزاز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، وهو ما يعني إعادة تدوير الوجوه التي كانت جاثمة في السابق على صدور الليبيين، وتعزيز النعرات الجهوية والقبلية من خلال الدفع بأبناء قبائل بعينها وفرضها على رئيس الحكومة، على حد قوله.