باشليت: نرحب بالتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عن ترحيبها بالتطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وأكدت باشليت في كلمة لها في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان على أهمية العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان حقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جدول الأعمال السياسي وخريطة الطريق نحو السلام.

وحثت باشليت على إنشاء محاكم متخصصة في العنف ضد النساء والأطفال في طرابلس وبنغازي، وأثنت على الجهود المبذولة لمراجعة القانون الليبي الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن ذلك أمر ملح نظرًا لارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي، حسب تعبيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24