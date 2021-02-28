واشنطن بوست: عدد المرتزقة في ليبيا تجاوز 20 ألفا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقريرٍ لها، إن عدد المرتزقة في ليبيا تجاوز 20 ألفا بين مقاتلين ومستشارين عسكريين من روسيا وسوريا وتشاد وتركيا والسودان.

وأضافت الصحيفة أن التدخل التركي لم يكن خفيّا، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق، عبد الهادي دراه، قوله: إن اتفاق الوفاق مع تركيا مشروع، والوفاق لا تخفي أي شيء، بل كل شيء يوضع على الطاولة.

وذكرت الصحيفة أن تركيا أيضا جلبت مجموعة من الأسلحة، ومقاتلين سوريين من الميليشيات.

ولتوضيح التباين بين تعامل الإدارتين الأمريكيتن مع الملف الليبي، أوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية في عهد ترامب دعمت حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وتابعت الصحيفة أن ترامب لم يكن مهتمًا بالشأن الليبي لولا ضغوط قادة آخرين خاصة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الولايات المتحدة لم يعُد لها وجود دبلوماسي رسمي في ليبيا منذ 2014، لكن الدبلوماسيين الأمريكيين يشجعون على المصالحة، أمّا مع قدوم بايدن للبيت الأبيض فلم يُشِرْ إلى ما إن كانت ليبيا ستكون من أولويات إدارته أم لا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24