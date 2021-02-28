افحيمة: الكثير من النواب يعارضون عقد جلسة المجلس في سرت

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، السبت، إنه لا يمانع التوجه إلى أي مدينة ليبية من أجل استكمال استحقاقات المرحلة، مرجحًا حضور أغلبية الأعضاء للجلسة التي دعت إليها الرئاسة، خاصة بعد الترضِية الوزارية.

وتوقع افحيمة أن تكون مدينة سرت مؤهلة إلى حد ما لوجستيًّا لعقد الجلسة، مبينًا أن الأمر يختلف سياسيًّا إذ يعارض كثير من النوّاب عقدها بالمدينة، بعضهم لرمزيتها في السابق، وآخرون لدواعٍ أمنية.

وأكد افحيمة أنه تم تجاوز أزمة عقد الجلسة في سرت، بعد دعوة رئيس المجلس إلى عقدها في مدينة طبرق في حال تعذر حضور النواب إلى سرت، كاشفا أن جولات المجلس بغدامس وصبراتة أُفشلت، مؤكدا استكمال جهود توحيد المجلس بعد منح الثقة للحكومة، وتعديل ما يحتاج إلى تعديل.

وتابع افحيمة أن إدارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للجلسة الرسمية المقبلة ستكشف إن كان مُعرقِلا للحكومة أم لا.

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