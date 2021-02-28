نقابة الأطباء: فساد المسؤولين سبب عدم وصول اللقاح والسراج يستهزأ بأرواح الليبيين

قال رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، محمد الغوج، إن الوضع الوبائي في ليبيا سيء جدًا خاصة في ظل عدم وجود التزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود دولة تفرض هذا وعدم وجود برامج تثقيفية للمواطنين وفرض ذلك عليهم.

وأضاف الغوج في تصريح صحفي أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيحد من انتشار الفيروس الجديد لكن الأهم أن توفر الدولة اللقاحات، مشيرًا إلى أن أغلب دول الجوار عندهم اللقاحات وفي ليبيا حتى الآن غير معروف متى سيصل، مبينًا أنه إلى الآن لا توجد خطة واضحة للدولة.

وتوقع الغوج أنه يوجد صراع حول من يأتي بهذا اللقاح وذلك لأغراض شخصية بين شركات برأس مال عام، موضحًا أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن وأن الدولة آخر همها المواطن الليبي، لافتًا إلى أنه في داخل ليبيا توجد إشكالية بين جهازين مسؤولين عن توزيع اللقاحات، موضحًا أنها الأجهزة التي لها علاقة بوزارة الصحة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وتابع الغوج أن هناك إشكالية حاليًا على من المفروض أن يوزع اللقاح، المركز الوطني يقول المفروض أنا والمجلس الاستشاري يقول المفروض أنا من أوزع وكذلك وزارة الصحة تقول هي من يجب أن توزع، موضحًا أن هناك إشكالية كبيرة على هذا الموضوع فمثلاً أحد الأجهزة ترفض إعطاء البيانات.

وأكد الغوج أن المجلس الرئاسي تحت قيادة فائز السراج في آخر أيامه عمل شيء نتذكره بخير بسببه، فقبل أن يسلم السلطة وفر اللقاح، لكن للأسف وجود مسؤولين فاسدين ودواعش مال ممثلين في شركات معينة هو سبب عرقلة الموضوع إلى الآن.

ولفت الغوج إلى أن نقابة الأطباء لا تستطيع القيام بأي خطوات أخرى في حالة تأخر اللقاح، مبينًا أنها نطالب القضاء والأجهزة الرقابية بأن يتصرفوا في هذا الموضوع وأنها تناشد المجلس رئاسي السراج، وتقول له كفاك استهزاء بأرواح الليبيين، فالعشرات من الأطباء يتوفون والعشرات من الناس يموتون كل يوم وللأسف لا يوجد أي ردة فعل إلى الآن.

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