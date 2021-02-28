عضوات المنطقة الشرقية بملتقى الحوار: سنقدم شكوى لمكتب النائب العام ضد من طعنوا في نزاهتنا

قال عضوات ملتقى الحوار السياسي عن المنطقة الشرقية، السبت، إنهن سيتقدمن بشكوى لمكتب النائب العام ضد أشخاص وصفحات طعنوا في نزاهتهن.

وأوضح العضوات وهن سلوى فوزي الدغيلي، وسلطنة مسعود المسماري، وأم العز علي الفارسي، وآمال بوقعيقيص، وفاطمة الزهراء أحمد لنقي، في بيان لهن أن الشكوى سيتم تقديمها في الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، والمحلل السياسي أحمد الروياتي، وصفحة أخبار بنغازي على فيسبوك.

وأضاف البيان أن العضوات اللاتي طالتهم تهم غير مسؤولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم أكدن أنهن سيتقدمن بطلب لمكتب بعثة الأمم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الأمن للرأي العام، وذلك لوضع حد للإشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها وتطالهم شخصيًا.

وتابع البيان أن الشكوى ستكون بشأن الطعن في نزاهتهن وشرفهن بغية تشويههن بشكل مجرد من القيم، والأخلاق من قبل أشخاص وصفحات تجردوا من كل الأصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فيهن، حسب نص البيان.

وطالب البيان البعثة كمسؤول عن العملية السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا، والتي تضع البلاد على مفرق طرق بين سلام واستقرار أو حروب ودمار وفق البيان.

وأشار البيان أن العضوات لن يقبلن إلا باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد معتوق، والروياتي، وصحيفة أخبار بنغازي.

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