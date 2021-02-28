الكواش يعلن عن ظهور “محمد بوخمادة” في فيلم نداء 75

أعلن المدير السابق لإدارة الإعلام بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، الصحفي بهاء الكواش، عن ظهور “محمد بوخمادة” ابن الفريق الراحل ونيس بوخمادة في فيلم نداء 75.

وفي وقت سابق، كشف الكواش، مخرج الفيلم، أنه يروي قصة الراحل الفريق ونيس أبوخمادة منذ ولادتة عام 1960 حتى وفاته 1 نوفمبر 2020.

وأوضح الكواش، عبر صفحته على الفيسبوك: “لاكثر من شهرين عمل متواصل وبعزيمة فريق العمل الرائع يسعدني أن اقدم لكم قريبا الفلم الوثائقي”.

وأظهر “بوستر” الفيلم، أن كاتب السيناريو الإعلامي عزالدين الفالح، وإنتاج إسماعيل الشتيوي.

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