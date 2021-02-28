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غازيني: السلطة الجديدة في ليبيا تتمتع بدرجة من الدعم والوضع ليس شديد القتامة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت المحللة المختصة بليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن خريطة الطريق للانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل ما زالت غير محسومة.  

وأضافت غازيني أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ما زالوا يناقشون أي انتخابات سيتم إجراؤها، وكيف، ومتى، مؤكدة أنه يجب الإقرار بأن فرص إجراء الانتخابات بحلول نهاية السنة ضئيلة، ولذلك من المتوقع تأخرها.

وتابعت غازيني في تصريح صحفي أن الوضع في ليبيا ليس شديد القتامة، مبينة أن هناك في الواقع علامات على أن المسؤولين المنتخبين في جنيف يتمتعون بدرجة من الدعم من شرق ليبيا وغربها، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي هو هل هؤلاء المسؤولون سيتمكنون من نيل ثقة مجلس النواب الذي هو المفتاح الذي يعطي قيمة قانونية لعملية الاختيار التي تمت في جنيف؟.  

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • في تغييب للقضاء وعدم كفاءة الامن الداخلي والاجهزة الامنية تحتاج لقيادة من اطراف تتعامل مع الواقع الحالي بتعاون الشءون الاسلامية –
    ما يحدث حاليا من مظاهر هدامة وسلبية داخل المجتمع وادخال اللوحات الإعلانية لبعض الأماكن والمحلات والشركات القطاع الخاص بكتابات اجنبية تهمش اللغة العربية لغة القران الكريم – يعتبر تعدى على الهوية الليبية بشكل مباشر وعدم احترام الاعراف الليبية والقانون العام للدولة –
    وهي فقط محاولة لضرب الثقافة العربية داخل ليبيا بشكل غير مباشر – لا يستسيغه الليبيين ولا يطمئنون لمحتواه وما يهدف اليه داخل المجتمع المدني والعسكري الليبي .ومن المهم اتخاذ الإجراءات حيال ما يحدث من الجهات المختصة في هذه الشءون – انتهى .

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