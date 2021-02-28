غازيني: السلطة الجديدة في ليبيا تتمتع بدرجة من الدعم والوضع ليس شديد القتامة

قالت المحللة المختصة بليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن خريطة الطريق للانتخابات في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل ما زالت غير محسومة.

وأضافت غازيني أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ما زالوا يناقشون أي انتخابات سيتم إجراؤها، وكيف، ومتى، مؤكدة أنه يجب الإقرار بأن فرص إجراء الانتخابات بحلول نهاية السنة ضئيلة، ولذلك من المتوقع تأخرها.

وتابعت غازيني في تصريح صحفي أن الوضع في ليبيا ليس شديد القتامة، مبينة أن هناك في الواقع علامات على أن المسؤولين المنتخبين في جنيف يتمتعون بدرجة من الدعم من شرق ليبيا وغربها، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي هو هل هؤلاء المسؤولون سيتمكنون من نيل ثقة مجلس النواب الذي هو المفتاح الذي يعطي قيمة قانونية لعملية الاختيار التي تمت في جنيف؟.

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