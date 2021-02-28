“المركز الوطني” يعلن عن حملة التطعيم ضد كورونا على مستوى ليبيا

عقدت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اجتماعها الأول، بقاعة اجتماعات فرع المركز في سوق الجمعة.

وأوصح المركز، أن الاجتماع، يأتي للتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وترأس الاجتماع مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار وبحضور أعضاء اللجنة التسييرية وبمشاركة مندوبين كلا من، مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، مكتب منظمة اليونيسيف بليبيا، ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

واستعرض الاجتماع، الوضع الوبائي الحالي في ليبيا وكذلك الاطلاع على خطة العمل والاشراف علي الحملة، والاطلاع علي التقارير الخاصة بتقييم الحلقة الباردة في ليبيا، إضافة إلى الاتفاق على إعداد حلول عاجلة لتحديد وتوفير الاحتياجات الخاصة بالحملة والمباشرة في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والفنيين حول التطعيم ضد فيروس كورونا.

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