العمامي: تيار الإسلام السياسي يعرقل التئام النواب لإحالة منح الثقة للحكومة لملتقى الحوار

قال المحلل السياسي محمود العمامي، السبت، إن تصريحات التيار الإسلامي تتمحور حول محاولة إقصاء مجلس النواب من عملية منح الثقة، مؤكدًا أن هذا التيار يسعى إلى عدم التئام المجلس في جلسة مكتملة النصاب، حتى تذهب مسألة منح الثقة للجنة الـ”75″ والتي يملك فيها تيار الإسلام السياسي، بالتحالف مع أعضاء طرابلس، أغلبية عديدة واضحة.

وأضاف العمامي أن صراع التصريحات صار علامة فارقة في الساعات الأخيرة، قبل إعلان أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة، وصار كل تيار يبرز تحذيرات، ويسوّق نقاط خلاف كثيرة، حتى يستطيع أن يجد له منفذًا عبر هذه التشكيلة الوزارية الجديدة.

وأوضح العمامي أن التناقض صار السمة الغالبة، فبينما أعلنت قائمة من النواب، تتكون من 84 اسمًا أنها تدعم تشكيل الحكومة، قبل الإعلان عن أسماء وزرائها وعددهم، خرج نائبان من القائمة وأعلنا عدم مشاركتهما وتوقيعهما، وهما إبراهيم الزغيد، وعز الدين قويرب.

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