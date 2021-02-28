بلدية طرابلس تعلن صيانة عدة مناطق داخل البلدية

أعلنت بلدية طرابلس المركز، تكليف 9 شركات لتنفيذ أعمال صيانة ورصف موزعة على عدة مناطق داخل البلدية.

وأوضحت البلدية، أن الأعمال تأتي في إطار جهود البلدية لصيانة الحفر والهبوطات داخل نطاق البلدية.

ونشرت بلدية طرابلس المركز، أسماء الشركات والمواقع التي سيتم صيانتها.

وهي: شركة الابراج المتميزة “منطقة ميدان السويحلي والشوارع المتفرعة منه”.

شركة طرابلس التقدم “المنطقة المحصورة بين بالخير وشارع عمر المختار وشارع النصر”.

شركة الرضوان الدائم “المنطقة المحصورة بين شارع بن عاشور وشارع الجمهورية وشارع السيدي وطريق السور”.

شركة الميادين العالمية “المنطقة المحصورة بين ميدان الشهداء والشوارع المتفرعة منه”.

شركة التومي للبناء “المنطقة المحصورة بين طريق الشط العليا وطريق السور والنوفليين”.

شركة ابراج النصر “المنطقة المحصورة بين طريق الشط العليا وشارع احمد الشريف وشارع الالكترونات”.

شركة المعارج “المنطقة المحصورة بين شارع النصر وشارع الصريم وجامع مصعب بن عمير”.

شركة جبال الحصبة “المنطقة المحصورة بين طريق السور وشارع الجمهورية وشارع الزاوية وباب السلام”.

شركة طريق العاصمة “المنطقة المحصورة بين شارع الظهرة الكبيرة وشارع الجمهورية وبن عاشور وطريق السور”.

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