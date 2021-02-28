الفارسي: الوضع السياسي متأزم بسبب ابتزاز بعض النواب لرئيس الحكومة الجديدة

قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن الوضع السياسي الليبي متأزم، في ظل محاولات بعض النواب لابتزاز رئيس حكومة الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية.

وأوضح الفارسي في تصريحات صحفية أن هذا يعني إعادة تدوير الوجوه التي كانت جاثمة في السابق على صدور الليبيين، وتعزيز النعرات الجهوية والقبلية من خلال الدفع بأبناء قبائل بعينها وفرضها على رئيس الحكومة.

وأضاف الفارسي أن زيارة المجلس الرئاسي إلى الجنوب يأتي في إطار التفاهمات التي تم التوافق عليها للوقوف على مشكلات واحتياجات الأهالي وسبل حلها، خصوصا أن المنطقة تعاني من انعدام الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع الصحية والأمنية والاقتصادية.

وأشار الفارسي إلى أن السلطة الجديدة منذ انتخابها من ملتقى الحوار السياسي تقوم بتحركات مكثفة لعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك متابعة خريطة الطريق والأزمات الكبرى، ومنها الوضع العسكري ومشكلات المواطنين الذين يعانون منها.

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