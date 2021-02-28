عميد بلدية جالو تجتمع مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى عميد بلدية جالو عبدالباسط بازامه، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، لمناقشة كافة البرامج المزمع عقدها ببلدية جالو خلال الفترة المقبلة.

وجاء في مقدمة اللقاء، بحث آلية استلام سيارة إسعاف وأُخرى لشفط المياه السوداء سيتم توريدها للبلدية عن طريق البرنامج.

وقدّمت بلدية جالو، مقترحات لتوريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لتغطي مسافة 2 كيلو متر تقريباً وايضاً توريد عدد من المعدّات لوحدة الكلى بمستشفى جالو المركزي ومستشفى جالو للطوارئ.

وتضمن اللقاء، النقاش حول مشاريع مستقبلية أخرى تشمل رفع قدرات الشباب من الجنسين وملف التعليم بالبلدية إضافة إلى برنامج لدعم النشاط الزراعي بالبلدية.

وأعرب بازاما، عن شكره لصندوق الامم المتحدة على جهودهم الفعّالة للإسهام في الاستقرار من خلال البرامج التنموية في مختلف المدن والمناطق الليبية.

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