شركة البريقة تؤكد توفير احتياجات المواطنين من غاز الطهي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الغاز بكافة نقاط التوزيع المباشر للجمهور، مشيرة إلى توفير احتياجات المواطن من غاز الطهي المنزلي، بما يغطي حاجة السوق.

وأضافت: «من خلال متابعة المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط و زيارته الدورية لمواقع البيع المباشر للجمهور، لوحظ أن عملية توزيع الغاز تسير بشكل طبيعي و ما يضمن حصول المواطن على الغاز بكل سهولة و بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة ودون أي عراقيل».

وأشارت إلى أن نقاط التوزيع التي راقبتها هي أبو سليم ومعيتيقة وساحة عرادة وساحة المدينة.

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