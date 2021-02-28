جمعة عتيقه: سأتقدم لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة

أكد المحامي جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، أنه سيتقدم للترشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، المزمع عقدها في نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقال عتيقة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أول إعلان لكم وبصدق دون تمهيد أو ترتيب، أعلن بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، أنه إذا خضنا انتخابات حرة؛ أنني سأتقدم وأنا كلي قناعه بقبول النتائج إلي موقع الرئيس”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في ليبيا، بنهاية العام الجاري وتحديدا في يوم 24 ديسمبر، وذلك وفقا لما أعلنته بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا وأكدت عليه المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، وفق لما اتفق عليه الحوار السياسي الليبي.