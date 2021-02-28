«قشوط»: ملفات الـ 13 ألف المتقدمين للحكومة مؤشر على رغبة الوطنيين في إعمار البلاد

دعا سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، إلى عدم ترشيح أي من الشخصيات التي تولت مناصب خلال الفترة الماضية ضمن اختيارات الحكومة الجديدة.

واعتبر «قشوط»، عبر منشور له بفيسبوك، أن تقديم الآلاف سيرهم الذاتية ضمن اختيارات الحكومة الجديدة مؤشرا جيدا لرغبة الوطنيين لاعمار البلاد ودعم استقرارها.

وقال إن «13000 سي في قدمت للعرض على الحكومة الجديدة مؤشرا جيد لرغبة الوطنيين لإعمار البلاد ودعم استقرارها».

واختتم بقوله «لكن نوصي وبشده عدم ترشيح أي من تولى منصبا من 2011 الى اليوم هدا».