تعليقا على الضغوطات التي يواجهها الدبيبة.. التكبالي: الفساد استشرى في البلاد حتى ضرب الرأس

أعلن عضو مجلس النواب، علي التكبالي، عن وجود خلافات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بسبب الضغوطات من ما وصفهم بـالمتأسلمين المؤدلجين، والمجتمع الدولي والمليشيات التي شرعنها رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، وباتت تسيطر على الأمن في العاصمة طرابلس.

واعتبر التكبالي، أن رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، أمام هذه الضغوطات لن يستطيع تقديم شيئا، خاصة بعدما صرح أحد الصحفيين الكبار، بأن سفيرا لليبيا في دولة عربية عرض دفع 40 مليون دولار مقابل أن يكون نائبا لـلدبيبة، موضحاً أن المشكلة أكبر مما يتصور البعض، وأن الفساد قد استشرى حتى ضرب الرأس وهذا الفساد هو الذي منع تقديم الدبيبة أسماء مرشحي الحقائب الوزارية التي اختارها.

ورأى التكبالي، أن كل ما يحيط بحكومة الوحدة الوطنية من جدل، هو سيناريو صمم لكي لا تكون هناك حكومة مشرعنة، موضحًا أن هذا السيناريو مفاده أن يذهب الدبيبة إلى لجنة الـ 75، بالتوازي مع محاولة المتأسلمون الحصول على الشرعية البرلمانية مع الشرعية التنفيذية.

وأكد التكبالي على أن القانونية أن يتحصل الدبيبة على منح الثقة من مجلس النواب الذي انتخبه الشعب.

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