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التعرف على سبع جثث مجهولة الهوية بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 7 جثث مجهولة الهوية بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها بعينات الحمض النووي المستلمة من ذوي المفقودين .

وبين المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن إدارة المختبرات التابعة للهيئة أعلنت النجاح في التعرف على عدد 7 جثث مجهولة الهوية بعد إجراءات تحاليل البصمة الوراثية DNA    ومطابقته بعينات الحمض النووي المستلمة من ذوي المفقودين .

كما أعلنت الهيئة أنها شرعت عن طريق مختبراتها رسميا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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