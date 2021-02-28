التعرف على سبع جثث مجهولة الهوية بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 7 جثث مجهولة الهوية بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية ومطابقتها بعينات الحمض النووي المستلمة من ذوي المفقودين .

وبين المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن إدارة المختبرات التابعة للهيئة أعلنت النجاح في التعرف على عدد 7 جثث مجهولة الهوية بعد إجراءات تحاليل البصمة الوراثية DNA ومطابقته بعينات الحمض النووي المستلمة من ذوي المفقودين .

كما أعلنت الهيئة أنها شرعت عن طريق مختبراتها رسميا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية.