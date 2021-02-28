زايد هدية: أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة مصغرة لا يتجاوز أعضاؤها 15 وزيراً

عبر عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، عن أمله في أن تضم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة شخصيات من ذوي الكفاءات والخبرة.

كما أبدى أمنياته في أن تكون تشكيلة الحكومة الجديدة موزعة بين الدوائر الانتخابية والمناطق والأقاليم المختلفة لليبيا وأن يتم تقديمها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مجلس النواب.

وقال «هدية»، في تصريحات متلفزة «نتمنى أن تكون الحكومة الجديدة عبارة عن حكومة مصغرة وألا تتجاوز هذه الحكومة عدد الـ 15 وزير».

وأضاف «أن مدة عمل الحكومة الجديدة لابد أن تكون قصيرة ويتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر بحكم التجهيز للانتخابات القادمة المقررة في 24 ديسمبر، ولهذا سيكون دور هذه الحكومة التنفيذية هو العمل والتركيز على هذا الجانب».