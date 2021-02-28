ليبيا الان

«بويصير»: «القطيع» مستعجل على اعتماد الحكومة حتى بدون أن يعرف أعضاءها

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي، المقرب من «حكومة السراج»، والذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات، الليبيين بـ«القطيع».

وقال بويصير الذي يؤيد بشدة الغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «القطيع» مستعجل على اعتماد الحكومة حتى بدون أن يعرف أعضاءها”.

وأضاف في منشور آخر “مفردة «القطيع» لا تشير للحيوانات، بل هي تعريف لسلوك بشرى وهو يستعمل في علم الاجتماع السياسي لوصف اندفاع الجماهير دون استعمال عقلها النقدى”.

وتابع “يسمى أيضا «band wagon behaviour»، وأنا استعمله من هذا الباب فقط ولا يمكن أن يكون التفسير السطحي هو ما أقصد. واعتذر لمن اعتقد ذلك”.

الوسوم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بالله ماذا استفادت منك ليبيا يا بويصير سوى التفتفيت الفارغ فضم فمك افضل لانك فقدت احترامك عند معظم الليبين بكثرة كلامك الفاضى ؟

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  • ياعبقري زمانك ..الغزو لا يطلق على تواجد عسكري لدولة في دولة اخرى بموجب اتفاقية او طلب من الحكومة المعترف بشرعيتها دوليا.. ماذا يطلق على التواجد الروسي في سوريا .؟. وماذا يطلق على تواجد الناتو في العراق .؟. وماذا يطلق على التواجد الامريكي والغربي في دول الخليج .؟. وماذا يطلق على التواجد الفرنسي في عديد الدول الافريقية ! وماذا تسمون التواجد العسكري الروسي في الشرق والوسط والجنوب الليبي ؟ . كفاكم هراء ..

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