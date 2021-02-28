«بويصير»: «القطيع» مستعجل على اعتماد الحكومة حتى بدون أن يعرف أعضاءها

وصف محمد بويصير، المحلل السياسي الليبي، المقرب من «حكومة السراج»، والذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة سنوات، الليبيين بـ«القطيع».

وقال بويصير الذي يؤيد بشدة الغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «القطيع» مستعجل على اعتماد الحكومة حتى بدون أن يعرف أعضاءها”.

وأضاف في منشور آخر “مفردة «القطيع» لا تشير للحيوانات، بل هي تعريف لسلوك بشرى وهو يستعمل في علم الاجتماع السياسي لوصف اندفاع الجماهير دون استعمال عقلها النقدى”.

وتابع “يسمى أيضا «band wagon behaviour»، وأنا استعمله من هذا الباب فقط ولا يمكن أن يكون التفسير السطحي هو ما أقصد. واعتذر لمن اعتقد ذلك”.