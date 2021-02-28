المركز الوطني للأرصاد يكشف عن الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن الطقس سيكون مستقر على أغلب المناطق، وتنشط الرياح من مساء الثلاثاء على غرب ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التوقعات الجوية كالتالي:

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – الجبل الغربي:-

• الطقس: صافي إلى قليل السحب , مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق في الصباح الباكر .

• الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، تنشط من مساء يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22) مْ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: قليل السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر.

• الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-23) مْ ولا تتجاوز ( 15 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: مشمس .

• الرياح: شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 23) مْ تصل على غات و غدامس (27) مْ.

• الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: مشمس .

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 23 ) مْ .

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