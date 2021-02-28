الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يكون الطقس مستقرًا على أغلب المناطق، وتنشط الرياح من مساء الثلاثاء على غرب ليبيا.

وأضاف المركز الوطني أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة صافي إلى قليل السحب مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق في الصباح الباكر.

وأشار المركز إلى أن الرياح تكون شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، وتنشط من مساء يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 22) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

وأفاد المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده قليل السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-23) مئوية ولا تتجاوز ( 15 ) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة مشمس، والرياح شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 23) درجة مئوية تصل على غات وغدامس (27) درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الطقس في الكفرة – السرير- تازربو مشمس ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22- 23) درجة مئوية.