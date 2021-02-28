شركة البريقة تعلن توفر الغاز بالسعر الرسمي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الغاز بكافة نقاط التوزيع المباشر للجمهور بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة.

وبين المكتب الإعلامي لشركة البريقة أن نقاط التوزيع هي نقطة توزيع ابوسليم، نقطة توزيع معيتيقة، نقطة توزيع ساحة عرادة، نقطة توزيع ساحة المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه من خلال زيارته الدورية لمواقع البيع المباشر للجمهور لاحظ أن عملية توزيع الغاز تسير بشكل طبيعي ما يضمن حصول المواطن على الغاز بكل يسر وبالسعر الرسمي الذي حددته الدولة ودونما أي عراقيل.