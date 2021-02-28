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«العكروت»: الهدف الوحيد والمحدد للرئاسي والحكومة هو تهيئة البلاد للانتخابات فقط

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين أي شخص يطالب الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين بتحقيق أي شي بأنه «إنسان غير مدرك».

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحكومة والمجلس الرئاسي الهدف الذي تم اختيارهما له هو هدف وحيد محدد، وهو العمل على تهيئة البلاد لإجراء العملية الانتخابيه فقط».

واعتبر سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، أن الحكومة والمجلس إذا أنجزوا تهنئة البلاد للانتخابات بنجاح فيكونوا قد قدموا خدمة جليلة للبلاد».

ووجه نصائحه للحكومة الجديدة قائلا: «أنصح الرئاسي والحكومة ألاّ يدخلوا نفق الوعود ولا يفتحوا مغارة الأمنيات .. أنصحكم لأنكم حينها ، لن تفوا بما وعدتم ولن تنجزوا الانتخابات.. اللهم إلاّ إذا أنكم متأكدين أنكم مطولين شوي !!».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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