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مكافحة الأمراض: تسجيل 880 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 880 إصابة جديدة بكورونا منها 666 حالة جديدة و214 حالة مخالطة من إجمالي 4435 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك فإن نسبة الإصابات بلغت  (19.8%)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية تسجيل ( 748 ) حالة شفاء موزعة على مختلف المدن كما جرى تسجيل 5 حالات وفاة.

وبين المركز أن العدد التراكمي للإصابات بلغ 133338 حالة منها الحالات النشطة 10919 والمتعافين : 120240 والوفيات 2179 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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