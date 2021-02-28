«الأرصاد»: استقرار على السواحل الليبية وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 مترا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون أحوال الطقس مستقرة على السواحل الليبية اليوم الأحد، مع عدم تجاوز سرعة الرياح 20 عقدة، وارتفاع الموج 2.25 مترا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافيه الى قليلة السحب.

الرياح شمالية شرقية تتــراوح سـرعتـــها مـا بــين 05 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00مترا.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر17 درجةن والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتــراوح ســـرعتها ما بــين 05 و 20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 مترا، ويصل إلى 2.25 متر غدا على ساحل الجبل الأخضر.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد.

درجة حرارة سطح البحر 17 درجة، والرؤيـة جيدة.

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