إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

ليبيا- كشفت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية عن إنقاذها 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا، في إطار عمليتي انقاذ نفذتهما سفينة تابعة لها.

ووفقًا لما ذكرته المنظمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد تمكنت السفينة “سي ووتش 3” صباح السبت من إسعاف 102 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا في قارب مطاطي أرسل نداء استغاثة، فيما شهدت الجمعة إنقاذ 45 آخرين بينهم 15 قاصرًا.

يشار إلى أن “سي ووتش 3” شاركت في إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي منذ دخولها الخدمة في نوفمبر من العام 2017، وفقًا لأرقام المنظمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية