مؤشر عالمي يكشف عن خطر يُداهم جيران ليبيا

كشفت مجلة الإيكونومست العالمية، عن مؤشر الأمن والسلامة الغذائي للعام 2020، حيث تصدرت فنلندا الترتيب الذي شمل 113 دولة حول العالم.

ويتم ترتيب الدول على المؤشر على أساس 4 عوامل وهي: القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، مدى توافره، نوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.

واستحوذت القارة الأفريقية على ترتيب أكثر عشر دول تعاني الجوع مع وجود ثماني دول أفريقية بالإضافة إلى دولة من قارة آسيا، هي اليمن، ودولة في منطقة الأمريكتين، وهي: هاييتي، وضمّت قائمة الأكثر جوعًا دولتين عربيتين.

واستبعد المؤشر ليبيا من تصنيف هذا العام بسبب نقص المعلومات، لكن العديد من الدول المحيطة بليبيا تعاني من الجوع مثل تشاد.

وجاءت الكويت في صدارة ترتيب الدول العربية واحتلت المركز 33 على مؤشر السلامة والأمن الغذائي وحصلت على 70.7 من أصل 100 نقطة.

واحتلت عمان المركز الثاني عربيًا و 34 عالميًا بالتساوي مع تشيلي، وجاءت قطر في المركز الثالث عربيًا و 37 عالميًا، تلتها السعودية ثم الإمارات، ثم البحرين، ثم المغرب، الجزائر، تونس ومصر.

بينما تذيلت سوريا والسودان واليمن الترتيب ضمن مؤشر الأمن الغذائي، إذ جاءت سوريا في المرتبة 101 عالميا، والسودان في المرتبة 112 عالميا، واليمن في المرتبة 113 عالميا.

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