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تدهور الوضع الوبائي في الكفرة.. وتحذيرات رسمية من الأسوأ

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية في بلدية الكفرة كافة الأهالي من تدهور الوضع الوبائي في المنطقة مع تزايد إصابات كورونا.

وطالبت اللجنة كافة أهالي المنطقة بضرورة “أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والمناسبات”.

وأشارت اللجنة الطبية إلى أن الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات كورونا “ينذر بتفاقم الوضع الوبائي في الأيام القادمة ما لم يتم التقيد بالتعليمات والإرشادات الواردة بالخصوص”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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