تدهور الوضع الوبائي في الكفرة.. وتحذيرات رسمية من الأسوأ

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية في بلدية الكفرة كافة الأهالي من تدهور الوضع الوبائي في المنطقة مع تزايد إصابات كورونا.

وطالبت اللجنة كافة أهالي المنطقة بضرورة “أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والمناسبات”.

وأشارت اللجنة الطبية إلى أن الارتفاع الملحوظ في عدد إصابات كورونا “ينذر بتفاقم الوضع الوبائي في الأيام القادمة ما لم يتم التقيد بالتعليمات والإرشادات الواردة بالخصوص”.

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