«العلاقي»: علينا اتخاذ موقف ضد عبث وإسفاف «عقيله صالح»

هاجم وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، بسبب تقدمه في سباق رئاسة المجلس الرئاسي، للجنة الـ75 ثم مهاجمته لها بعد فشله في الحصول على ثقتها.

وقال العلاقي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قرّبا مربط النعامة مني. لم يعد الأمر يحتمل مجاملة. قد أُعلنت الحرب يا أميه، ما هذا الذي يجري دون اعتبار لأحد، نسوا أننا شركاء في هذا الوطن”.

وأضاف “هل رأيتم جسارة كهذه من قبل، يقدم الرئيس عقيلة صالح ترشيحه للجنة الـ75 ويخوض التجربة الانتخابية مخالفاً بذلك قوانين مجلس النواب التي تمنع عليه الترشح للمناصب التنفيذية وعندما يخسر الانتخابات وتقدم الحكومة له بصفته للاعتماد يتحفظ على لجنة الـ75 بالقول إنها غير مستقله، رغم أنه تقدم لها لتنتخبه”.

وتابع “هل رأيتم جسارة كهذه أو سمعتم بها من قبل؟، أما آن للنقابات المهنية التي كان لها دور في قضية العمل الوطني، أن تتخذ موقفا ً من هذا العبث الذي يجري؟”.

واستطرد “أما آن للفاعلين السياسيين المستقلين من كلمة؛ لمصلحة هذا الشعب الذي دفع نصف سكانه دفاعاً عن ليبيا؟، لقول لا لهذا الإسفاف ولهذا العبث؟، إن غداً لناظره قريب. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد”.