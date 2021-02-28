سعيد: رئيس البرلمان ونائبيه يمارسون ضغوطا على رئيس الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه يتعرض لضغوط من رئيس مجلس النواب ونائبيه.

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وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك””لَيْس السيد عقيلة صالح فقط من يفرض في شروطه حتى نائبيه الأول والثاني لديهم مخاوف وهواجس من احتمالية فقد السلطة، هذا ما جعلهم يسعون بكل قوة لفرض شروطهم على الحكومة مقابل عدم إعاقة عقد جلسة منح الثقة” مضيفا “نتحدى أن يخرج أحدهم على الإعلام وينفي ما ذكرت”.

وأضاف سعيد “على رئيس الحكومة السيد عبدالحميد الدبيبة، أن لا يقبل هكذا ضغوط ويتحمل مسؤوليته ويختار شخصيات وطنية شبابية من التكنوقراط إن أراد النجاح في مهامه”.