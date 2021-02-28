الوطني للأرصاد يطمئن الصيادين: البحر هادئ على طول الساحل

توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء صافيه الى قليلة السحب و الريح شمالية شرقية تتراوح سـرعته مـا بين (05 – 15) عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00)متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، درجة حرارة سطح البحر(17) مْ، والرؤية جيدة.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً جنوبية غربية إلى شمالية شرقية و تتــراوح سـرعتها ما بــين (05 – 20) عقدة و ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.75) متر يصل الى (2.25)متر يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر، و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد، و درجة حرارة سطح البحر (17) مْ و الرؤيـة جيدة.

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