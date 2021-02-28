بلدية سبها تكشف تفاصيل زيارة المنفي ونائبيه إلى المدينة

ليبيا – كشفت بلدية سبها في بيان صحفي صادر عنها عن تفاصيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني إلى البلدية.

البيان الذي اطّلعت عليه صحيفة المرصد أكد وصول الـ3 إلى مطار تمنهنت صباح السبت، وكان في استقبالهم عمداء بلديات الجنوب والحكماء والأعيان، وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، مؤكدًا أن السكان والمسؤولين في مدنية سبها رحبوا بحفاوة كبيرة بالزيارة الأولى لمسؤول كبير يحمل صفة رئاسة المجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن الـ3 توجهوا لمقر المجلس البلدي لعقد اجتماع مع عمداء بلديات الجنوب، لمعرفة العراقيل والصعوبات لوضع الحلول لها بالتنسيق مع الحكومة، من أجل رفع المعاناة عن الأهالي، فيما تم بحث المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية وفرض سلطة القانون وتفعيل الاتفاقات الأمنية لتعزيز الأمن الوطني.

وشدد أهالي الجنوب على حرصهم على قيام الدولة المدنية، مع تقديم التهنئة للـ3 ولرئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة على تسلمهم مناصبهم لقيادة البلاد حتى الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، فيما قام القادة الجدد بزيارة جامعة سبها للقاء رئيسها وأعضاء هيئة التدريس والنخب بالجامعة.

وفي الجامعة ألقى المنفي كلمة عبر فيها عن سعادته الكبيرة بزيارة الجنوب الذي يمثل جانبًا مهمًا من ليبيا يجب الاهتمام به، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي يسعى جاهدًا لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار لجنة الـ10 برعاية الأمم المتحدة، وتوحيد كافة المؤسسات وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة.

هذا وعقد المنفي أيضًا اجتماعًا مع حكماء وأعيان وقيادات مدينة سبها الذين أكدوا سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، داعين المجلس الرئاسي إلى ضرورة الاهتمام بسبها ومناطق الجنوب التي عانت من التهميش منذ فترة طويلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية