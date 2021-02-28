البكوش: تعاقدنا على شراء 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

ليبيا – أعلن رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة لرئاسي الوفاق خليفة البكوش عن التعاقد على شراء 12 مليون جرعة من لقاح الوباء على شكل دفعات.

البكوش أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن أولى الدفعات ستصل نهاية شهر مارس المقبل، مبينًا أن مطلع ذات الشهر سيشهد إطلاق منظومة خاصة بتطعيم الليبيين وكل الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، وفق نظام الأولويات للعاملين بالمجال الصحي وكبار السن وغيرها من الأولويات.

وأشار البكوش إلى التعاقد مع 4 شركات لتوريد اللقاح، وهي مودرينا وفايزر واسترا زينكا وجونسون آند جونسون، مطمئنًا الليبيين بقرب وصول التطعيمات التي تأخرت بسبب الإغلاق الذي فرض من الاتحاد الأوروبي، فيما سيتولى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتطعيمات هذه المهمة لخبرته في هذا المجال.

وأضاف البكوش أن المركز سيتعاون في هذا الإطار مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة صحة الوفاق، مبينًا في سياق آخر أن اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاقات لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا القادمة من بريطانيا يعتمد على المنحنى الوبائي العام في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية