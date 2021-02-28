منظمة ألمانية تعلن إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، إنقاذها 147 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن إنقاذ المهاجرين تم في عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها “سي ووتش 3”.

وأشارت منظمة “سي ووتش” إلى أنها “أنقذت 102 من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة.

وكان أمن السواحل التابع لداخلية الوفاق تمكن اليومين الماضيين من إنقاذ حياة 94 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة، عُثِرَ عليهم تائهين في عرض البحر في قارب مطاطي متهالك.

وبحسب بيان لداخلية الوفاق قامت عناصر من أمن السواحل بإنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة للإدارة بميناء طرابلس الدولي، وأشارت القوة التي أنقذتهم لوجود 10 نساء وطفلين على متن القارب المتهالك.

وسبق هذه العملية عملية إنقاذ أخرى بحسب ما أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد مسعود عبدالصمد، إنقاذ 105 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ العاصمة الليبية طرابلس غرب البلاد.

وقال عبدالصمد لـ”أخبار ليبيا24″ الثلاثاء، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 105 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 93 رجلاً، و خمسة نساء، و سبعة أطفال ، كانوا على متن قارب مطاطي غرق قاربهم وانقطعت بهم السُبل.

وأوضح الناطق باسم البحرية أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وجرى تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد وصولهم إلى ميناء المدينة.