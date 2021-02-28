محكمة مصرية تحاكم متهمين بـ التخابر مع داعش ليبيا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات المصرية بطرة اليوم الأحد، محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضورى ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن، و9 غيابى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع ليبيا”.

كان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وبحسب مصر اليوم فان لك الجرائم وقعت باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.