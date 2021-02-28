تعليم الوفاق وبلديتا طرابلس المركز ومصراتة تكرم الطلبة الأوائل

ليبيا – نظمت بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع وزارة تعليم الوفاق حفلًا لتكريم الطلبة الأوائل على الشهادة الثانوية في البلدية.

ووفقًا لبيان صحفي لتعليم الوفاق تابعته صحيفة المرصد، فقد شارك في الحفل وكيل الوزارة عادل جمعة، وعميد البلدية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومراقب تعليم سوق الجمعة، وأولياء أمور الطلاب المكرمين، وعدد من مديري مدارس طرابلس.

وفي ذات السياق شارك وفد من تعليم الوفاق في حفل تكريم مماثل نظمته بلدية مصراتة ضم أيضًا أوائل المعاهد المتوسطة للأعوام الدراسية الـ3 السابقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية