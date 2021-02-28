السائح: الانقسام بين المنطقتين الشرقية والغربية أثر على مكافحة كورونا في ليبيا بأكملها

أعلن عضو اللجنة الاستشارية العليا لجائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، حيدر السائح، أن الانقسام بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، أثر على تتبع ومكافحة الجائحة للوطن بأكمله، كاشفًا عن أن تواصل اللجنة الاستشارية مع نظيرتها في المنطقة الشرقية يقتصر على الاستشارة الفنية فقط.

وأشار السائح، إلى أنه لا يوجد أي دعم مادي متبادل بين اللجنة الاستشارية للجائحة في طرابلس ونظيرتها في المنطقة الشرقية، حيث الأخيرة لها دعمها الخاص، لافتًا إلى أن الإشكالية في المنطقة الجنوبية وتحديدًا في سبها، حيث مراكز العزل، لا تتعلق بمستلزمات الحماية فحسب، بل في تأخر دفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وأوضح السائح، أن مراكز العزل الثلاث في مدينة سبها، أحدهما المتواجد في حي عبدالكافي، مغلق رغم تجهيزه بكل الإمكانيات، والاثنين الآخرين بهما بعض المشاكل، مبينًا أن مرتبات الطاقم الطبي، تواجه سلسلة مستندية بطيئة بروقراطية ما بين أجهزة الدولة لكي تقرر صرفها.

ولفت السائح إلى أن دورهم في صرف المرتبات يتمحور في حصر عدد الأطباء، ثم مخاطبة الجهات المسؤولة عن صرفها، مؤكدًا أن المرتبات عن الفترة السابقة ميزانياتها مرصودة، في حين هناك وعود بشأن مرتبات الفترة الحالية.

وتطرق السائح إلى توفير اللقاحات، مؤكدا إيفاء كل الشروط المطلوبة لتوفير اللقاح في ليبيا، وأن الأمر بات أمر توريد فقط، وموضحًا أن المنظمة التي تم التعاقد معها أبلغتهم رسميًا أن اللقاح جاهز وسيصل في أقصى تقدير خلال أسبوعين للبلاد.

وذكر السائح أن اليوم الأحد، ستنطلق المنظومة الإلكترونية لحصر المواطنين المستفيدة من اللقاح وسيعقد مؤتمر صحفي بالخصوص، مبينًا أن أول من سيتناول اللقاح هم الأطقم الطبية؛ خط الدفاع الأول العاملين في المستشفيات، ثم يليهم فئات كبار السن وعالية الخطورة.

وأوضح أن مركز براك الشاطئ كان ممتلئ بمعدات الحماية بالكامل، ولكن كان به عزوف من جانب الطاقم الطبي بسبب تأخر المرتبات بداية من شهر سبتمبر إلى ديسمبر الماضي، مؤكدًا أنه إلى يومنا هذا فالمركز مغلق رغم تجهيزه على أعلى مستوى.

وأوضح السائح، أن المختبرات الموجودة للكشف عن السلالة الجديدة، أٌجرى فيها اختبار الكشف عن السلالة الإنجليزية فقط، وأن لقاحات استرا زينيك وفايزر أثبتا فاعليتهما ضد هذه السلسلة الجديدة من الفيروس، مؤكدًا أن أي لقاح سيصل البلاد سيحد من ازدياد الإصابات والوفيات.

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