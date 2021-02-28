“سي ووتش” :إنقاذ 147 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية ، اليوم الأحد، أنها أنقذت 147 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا خلال عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها “سي ووتش 3”.

وأوضحت المنظمة في تغريدات لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها كانت قد أسعفت أمس السبت 102 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي أرسل نداء استغاثة لها.

وأشارت المنظمة إلى أنها أنقذت أيضا يوم الجمعة 45 مهاجرا بينهم 15 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا عن طريق ليبيا.

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