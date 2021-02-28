«مكافحة الأمراض»: 880 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 5 أشخاص وشفاء 748 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 27 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (340).

واستلم المركز عدد (4435) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (965) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1700) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (626) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (122) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (198) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (76) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (110) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (40) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (46) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (150) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (306) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (72) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (6) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3555) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (880) عينة موجبة لفيروس كورونا (666 جديدة + 214 مخالطة)”، ووصلة نسبة حالات كورونا الموجبة إلى (19.8%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 434 حالة جديدة

عدد 101 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 78 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 13 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

5.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 23 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

8.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

9.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

11.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

12.السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

13.الماية

عدد 4 حالة جديدة

14.نسمة

عدد 11 حالة جديدة

15.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

16.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

17.ترهونة

عدد 3 حالة جديدة

18.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

19.بني وليد

عدد 29 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

20.تازربو

عدد 4 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

21.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

22.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

23.جادو

عدد 3 حالة جديدة

24.سوق الخميس أمسيحيل

عدد 1 حالة جديدة

25.اسبيعة

عدد 4 حالة جديدة

26.صبراته

عدد 10 حالة جديدة

27.مسلاته

عدد 1 حالة مخالطة

28.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

29.غريان

عدد 22 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

30.الزاوية المركز

عدد 10 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

31.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

32.الجفرة

عدد 5 حالة جديدة

33.العزيزية

عدد 6 حالة جديدة

34.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

35.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

36.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 748 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 651 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في الخمس

3.عدد 13 حالة في العجيلات

4.عدد 54 حالة في مصراته

5.عدد 4 حالات في مسلاته

6.عدد 21 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في صبراته

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في مسلاته

4.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 133338

2.الحالات النشطة : 10919

3.المتعافين : 120240

4.الٍِوفيات : 2179