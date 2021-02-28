توزيع إصابات كورونا.. طرابلس في الصدارة وحالات الشفاء تتخطى 120 ألفا

تصدرت طرابلس المدن الليبية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعدما سجلت 535 حالة، بين مخالطة وجديدة، بينما تخطت حالات الشفاء من الفيروس منذ ظهور الوباء في ليبيا 120 ألف حالة.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 880 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و748 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 4435 عينة، أظهرت التحاليل المعملية، سلبية 3555 حالة، بينما تأكدت إصابة 880 حالة، منها 666 جديدة و214 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: 880 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ434 حالة جديدة و101 مخالطة، ومصراتة 78 حالة مخالطة، وجنزور 13 حالة جديدة، والمنشية الجميل 5 حالات جديدة والرياينة 5 حالات جديدة وزليتن 23 حالة جديدة، والخمس 16 حالة جديدة، وصرمان 6 حالات جديدة وباطن الجبل ونالوت والرحيبات وسوق الخميس أمسيحيل وظاهر الجبل حالة جديدة لكل منها.

كما سجل قصر بن غشير4 حالات جديدة، والسواني بن آدم 8 حالات جديدة، والماية 4 حالات جديدة، ونسمة 11 حالة جديدة، وطبرق 5 حالات جديدة، والجميل حالتين جديدتين، وترهونة 3 حالة جديدة، والعجيلات حالتين جديدتين، وبني وليد 29 حالة جديدة، و10 حالات مخالطة، وتازربو 4 حالات جديدة، و12 حالة مخالطة، وغدامس ومسلاتة حالة مخالطة لكل منهما.

وفي جادو تم تسجيل 3 حالات جديدة، وأسبيعة 4 حالات جديدة، وصبراتة 10 حالات جديدة والكفرة، 5 حالات جديدة، وغريان 22 حالة جديدة و4 مخالطة، والزاوية المركز10 حالات جديدة و7 مخالطة، والزاوية الغرب 12 حالة جديدة، والجفرة 5 حالات جديدة، والعزيزية 6 حالات جديدة، والقره بوللي 8 حالات جديدة وزلطن حالتين جديدتين.

فيما توزعت 748 حالة شفاء على كل من طرابلس بـ651 حالة، والخمس بـ5 حالات، وكذلك 13 حالة في العجيلات، و54 حالة في مصراتة، و4 حالات في مسلاتة، و21 حالة في الزاوية المركز.

بينما توزعت 5 حالات وفاة على صبراتة وصرمان ومسلاتة بحالة لكل منها، فضلا عن حالتين في زليتن.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 133 ألفا و338 إصابة، تعافى منها 120 ألفا و240 حالة، وتوفى 2179 شخصا، بينما مازالت هناك 10 آلاف و919 حالة نشطة حتى الآن.

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