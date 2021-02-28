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العكروت: هدف الحكومة الجديدة هو تهيئة البلاد لإجراء العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن أي شخص يطالب الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين بتحقيق أي شيء، يعتبر إنسان غير مدرك.

وقال العكروت، من خلال تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الهدف من الحكومة والمجلس الرئاسي الذي تم اختيارهما له هو هدف وحيد محدد، وهو العمل على تهيئة البلاد لإجراء العملية الانتخابية فقط.

وأكد العكروت، أن الحكومة والمجلس إذا أنجزوا تهيئة البلاد للانتخابات بنجاح فيكونوا قد قدموا خدمة جليلة للبلاد، موجها نصائحه للحكومة الجديدة، بألاّ يدخلوا نفق الوعود ولا يفتحوا مغارة الأمنيات، لأنهم حينها ، لن يفوا بما وعدوا ولن ينجزوا الانتخابات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • اغلب الليبيين مايريدوا الشياطين من حكومتنا بطرابلس والمفروض تحاكموا كل من سبب في جلسة صبراتة ، الحكومة الجديدة تريد ان تنسى الماضي وتشتغل ولكن الانذال من مجلس النواب الذين طالبوا بجلسة صبراتة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الخبث والنفاق لا يبني دولة . كان من المفروض ان قالوا بااخينا عقيلة اصدر قرار للجلسة في اي مكان تراه مناسب ونحن اخوة وهمنا الوطن ولكن هم منافقون وانذال وعملاء

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