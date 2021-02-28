العكروت: هدف الحكومة الجديدة هو تهيئة البلاد لإجراء العملية الانتخابية

اعتبر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، أن أي شخص يطالب الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين بتحقيق أي شيء، يعتبر إنسان غير مدرك.

وقال العكروت، من خلال تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الهدف من الحكومة والمجلس الرئاسي الذي تم اختيارهما له هو هدف وحيد محدد، وهو العمل على تهيئة البلاد لإجراء العملية الانتخابية فقط.

وأكد العكروت، أن الحكومة والمجلس إذا أنجزوا تهيئة البلاد للانتخابات بنجاح فيكونوا قد قدموا خدمة جليلة للبلاد، موجها نصائحه للحكومة الجديدة، بألاّ يدخلوا نفق الوعود ولا يفتحوا مغارة الأمنيات، لأنهم حينها ، لن يفوا بما وعدوا ولن ينجزوا الانتخابات.

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